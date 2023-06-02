Milletvekilleri maaşı ne kadar? 73'er bin TL maaş alacaklar. Asgari ücret ise sadece 8 bin 500 TL

Her ay ‘şimdilik’ 73’er bin TL’yi ceplerine koyacak milletvekilleri mecliste yemin edecek. Emekli vekiller 51 bin TL alırken şu anda asgari ücret ise yalnızca 8 bin 500 TL.

Milletvekilleri maaşı ne kadar? 73'er bin TL maaş alacaklar. Asgari ücret ise sadece 8 bin 500 TL

Editör: Osmancan Erok

Genel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte milletvekili olmaya hak kazanan adaylar mazbatalarını aldı. 600 vekil bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilecek törenle yemin edecek.

28.Dönem milletvekillerinin yeni dönem yemin törenleri için hazırlıklar tamamlanırken, Genel Kurul’da edilecek yemin törenine en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık edecek.

Yemin töreni öncesi, asgari ücret zam tartışmalarının yaşandığı dönemde milletvekili maaşları da yeniden gündeme geldi.

2023 MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılında 25 bin lira alan bir milletvekilinin 2022 yılının ilk yarısında maaşı 40 bin liraya yükseltilirken yılın ikinci yarısında 56 bin liraya yükseltildi. Milletvekillerinin 2023 yılında aldıkları aylık maaş 73 bin 379 lira olarak belirlendi.

Böylece, Ocak 2022 ile Ocak 2023 arasındaki bir yılda milletvekillerine yapılan maaş zammı oranı yüzde 84 oldu.

Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam ise yüzde 176'yı buldu. Emekli milletvekili maaşı Ocak 2023 yılı itibariyle 51 bin 970 TL oldu.

Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liraya yükselmiş oldu.

TÜRKİYE'DE MİLLETVEKİLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN 9 KATI

Türkiye’de maaş ile çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret ile çalışıyor. Ocak ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret 8 bin 500 TL olarak belirlenmişti.

Bu haliyle asgari ücret-milletvekili maaşı karşılaştırması yapıldığında Türkiye makasın en açık olduğu ülkelerden bir tanesi olarak görülüyor.

Türkiye’de milletvekili maaşı asgari ücretin yaklaşık 9 katı olarak göze çarpıyor. Avrupa’da ise bu makas birbirine daha yakın durumda.

Fransa ve Hollanda’da milletvekili maaşları asgari ücretin yaklaşık 5 katı, Almanya’da yaklaşık 4.5 katı, Belçika ve İngiltere’de 4 katı, İspanya’da yaklaşık 3.5 katı olarak görülüyor.

Avrupa’da maaşlı çalışan asgari ücretlilerin ortalama oranının yüzde 3, Türkiye’de ise yaklaşık yüzde 50 olduğu düşünüldüğünde ortaya çıkan makasın aralığının daha da açık olduğu görülüyor.

screenshot-3-001.png

İlgili Haberler
Asgari ücretin ne kadar olacağı şimdiden belli oldu. Atı alan Üsküdar'ı geçti nasıl olsa
Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a memur maaşı göndermesi. Ekonomistler bile yaptığı yoruma hayran kalacak
Emekli vatandaşın ekonomi isyanı: 52 sene çalıştım bu mu mükafatı
Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe Başkanlığı baskısı: Yeter artık bırak
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe Başkanlığı baskısı: Yeter artık bırak
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Son Haberler
Meteoroloji'den 7 ile uyarı geldi! Yarın sabah çok kuvvetli geliyor Güncel
Meteoroloji'den 7 ile uyarı geldi! Yarın sabah çok kuvvetli geliyor
NATO Genel Sekreterinin Ankara'ya gelme tarihi belli oldu Dünya
NATO Genel Sekreterinin Ankara'ya gelme tarihi belli oldu
Nokia C110 ve C300’ün fiyatı ve özellikleri açıklandı Teknoloji - Otomotiv
Nokia C110 ve C300’ün fiyatı ve özellikleri açıklandı
Uzmanı uyardı. Ailesinde tiroit ve diyabet öyküsü olanlar dikkat Sağlık
Uzmanı uyardı. Ailesinde tiroit ve diyabet öyküsü olanlar dikkat
Arçelik hacklendi: Binlerce kişinin verilerine ne oldu Teknoloji - Otomotiv
Arçelik hacklendi: Binlerce kişinin verilerine ne oldu
Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı Güncel
Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı
Yüz Yıllık Mucize 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yüz Yıllık Mucize 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?