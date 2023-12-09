Emekli maaşı alan vatandaşlar Ocak ayı itibariyle emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2024 yılı emekli zammının ne zaman belli olacağı ve en düşük emekli maaş zammı merak konusu oldu. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

2024 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi. Yılmaz şunları söyledi:

"Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli.

Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım."

Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli.

Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız." dedi.

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacağı konuşuluyor.