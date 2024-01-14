Emekli zammı önerisi Mehmet Şimşek’e takıldı. Ankara kulislerinden sızdı

Emekli maaşlarına refah payı ile birlikte yapılacak zammın önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli maaşlarına refah payı ve diğer ek zamlar dışında yüzde 37,57 zam yapılacağı ortaya çıktı. Bu rakamın diğer faktörlerin devreye girmesi ile birlikte yüzde 49’a kadar yükselmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli temmuz ayında yapılan zamlar öncesinde emeklilere 7 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve bunun kök maaşa yansıtılması gerektiğini söylemişti. Ancak Bahçeli’nin bu talebi sonrasında gündeme gelmedi.

EMEKLİ ZAMMI ÖNERİSİ MEHMET ŞİMŞEK’E TAKILDI

Ankara kulislerinden emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili çarpıcı iddialar sızdı. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, Bahçeli’nin zam önerisinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e takıldığını yazdı. Çetingüleç yazısında Şimşek’in öneriye sıcak bakmadığını belirtti. Çetingüleç’in yazısına göre Bakan Şimşek, yüksek zammın fiyat artışına yol açacağını gerekçe göstererek bunun emeklilere en büyük kötülük olacağını söyledi.

Bakan Şimşek’in daha önce de asgari ücrete yapılacak yüksek bir zamma karşı olduğu iddiası kulislere yansımıştı.

Mehmet Çetingüleç’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş, ama Maliye buna sıcak bakmamış. Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş.

Dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammın daha fazla yarar sağlayacağına dikkat çekmiş.

Ancak...

Genel olarak yüksek zamma karşı çıkmakla birlikte kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıkmış.”