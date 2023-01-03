EYT’liler tamam peki ya Emeklilikte Mezara Takılanlar ne olacak

2023 seçimleri için bir oya bile muhtaç hale gelen AKP, kulak arkası ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununu çözdü.

Yıllar önce “Seçim kaybetsek de bu işte yokum” diyerek EYT’lilere kapıyı kapatan Erdoğan, 2022’nin son günlerinde çıktı ve bir bağışta bulunuyor edasıyla EYT’nin detaylarını açıkladı.

Neydi EYT?

1999’de değişen sigorta sistemi nedeniyle yeni sigorta sistemine dahil edilen ve yaş şartı getirilerek milyonlarca vatandaşın mağdur edilişiydi.

2.5 milyon vatandaşın mağduriyeti 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik için beklemesi gereken yaş şartı kaldırılarak giderildi.

Peki yeni getirilen sistemde yaş şartı 65’e çıkarılan ve adeta ölene kadar çalışmaya mecbur bırakılan milyonlarca Emeklilikte Mezara Takılan vatandaş ne olacak?

Söylediğinde Avrupa’da da böyle Avrupa’da da böyle diyorlar.

Yahu Avrupalı, Türkiye’de bir işçinin çalıştığı koşullarda 1 hafta çalışamaz.

Adamlar emekli olunca dünyayı geziyor, biz emekli olunca köşedeki bakkala borç yazdırmaya gidiyoruz!

Peki biz çalışmak zorunda kalınca ne mi oluyor gencecik insanlar işsiz kalıyor.

Yani emeklilik yaşını 65’e yükseltmek, genç işsizliği kamçılıyor.

65 yaşında bir vatandaş çalışmayayım gençlerin önünü açayım dese kendi kirasını ödeyemiyor, geçimini sağlayamıyor.

Zaten 65 yaşında birinin çalışabileceği işler de kısıtlı.

Bir fabrikada çalışan işçinin nasıl tutan elleri 65 yaşından sonra nasıl dayanacak?

Eğer mavi ya da beyaz yakalı olarak çalışmadıysa belli bir yaştan sonra vücudu çalışmasına izin vermeyecek zaten.

Emeklilik yaşını yukarı çekerek devletin sırtına binen yükü azaltmayı hedefleyenler bunu görmüyor mu peki?

Görüyor ama vatandaşın durumu onlar için önemli değil ki!

Onlar kendi dertlerinde

Mecliste daha ne kadar ucuza yemek yeriz?

Daha erken nasıl emekli oluruz?

Bunların derdinde onlar!

Hatta bir milletvekili maaşın yetmediğinden dert yanmıştı kameralar önünde utanmadan!

Ya hak etmediği halde iki, üç hatta dört maaş birden alan kamu görevlileri?

Zaten üç kuruş emekli maaşıyla kimse rahat rahat yaşamıyor.

Bırakın bari insanlar biraz daha erken emekli olsun da çalışmaktan fırsat bulamadıkları hayatı bir nebze de olsa yaşasın!

Bu milletin ve devletin hatta insanlığın en büyük düşmanı teröristlere cezaevlerinde bakmak bu devlete yük olmuyor da emekli olan vatandaşlar mı yük oluyor!

Hak arayışının nasıl ses verdiğini ve siyasileri dize getirdiğini EYT’lilerin hak mücadelesinde gördük!

Haydi Emeklilikte Mezara Takılanlar birleşin ve hakkınızı arayın.

YILMAYIN!

SİYASİLER DİZ ÇÖKENE KADAR HAKKINIZI SAVUNUN!

ENİNDE SONUNDA ELBET SİZ GALİP GELECEKSİNİZ!