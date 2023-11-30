Emekliler sokağa indi. 'Yaşam haklarımız için direneceğiz'

Hüseyin Demir - Uşak / YENİÇAĞ



Türkiye'de faaliyet gösteren Tüm Emekliler Sendikası, 2024 yılı merkezi hükümet bütçesine karşı tepki göstererek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Uşak'ta yapılan basın açıklamasında, Şube Başkanı Mehmet Arslan 2024 bütçesini eleştirdi.

"EMEKLİ MAAŞLARI SENDİKA TARAFINDAN BELİRLENMELİ"

Emekli maaşlarının sendika tarafından belirlenmesini talep eden Aslan'ın konuşmasında Arslan, "21 yıllık AKP iktidarının daha önce hazırladığı tüm merkezi hükümet bütçeleri gibi bu bütçe de emekçileri, emeklileri, yoksulları, küçük üreticileri yok sayan bir belgedir. Yaşam haklarımız için hükümeti adım atmaya çağırıyoruz. En düşük emekli maaşının insanca yaşanabilir bir seviyeye çıkarılması, yılda dört ikramiye ödenmesi, temel gıda maddeleri ve enerji fiyatlarındaki yüksek oranlı zamlara karşı zam yapılması, emekli maaşlarının sendika tarafından belirlenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

"Bu taleplerimiz insanca yaşam haklarımız için bedelini ödediğimiz primler, vergiler ve çalışırken üreterek ülke kalkınmasına kattığımız değerlerle hak ettiğimiz haklardır. Bu taleplerimiz için sonuna kadar direneceğiz."

"YOKSULLARDAN ALINIP ULUSLARASI SERMAYEYE AKTARILAN KAYNAKLARI PROTESTO EDİYORUZ"

2024 bütçesinde, sosyal devletin, sendikanın, emekçilerini, emeklilerin olmadığına vurgu yapan Arslan, "Bütçede yoksullardan alınıp, uluslararası sermayeye aktarılan kaynakları protesto ediyoruz ve bu politikaların hukukun ortadan kalktığı bir toplumda uygulanabileceğini savunuyoruz. 2024 bütçesinde sosyal devletin olmadığını sendika, emekçilerin, emeklilerin, küçük üreticilerin ve işsizlerin dikkate alınmadığını ayrıca, uluslararası sermayenin temsilcilerinin ve kur korumalı mevduatlarla başta "5'li çetelerin" olmak üzere yandaşlara araç garantili köprüler, yollar maliyetinin birkaç katına hastaneler vs bütçenin tüm kaynaklarını mutlu azınlığa alınan yüksek faizli dış borçları Londralı tefecilere aktardıkları Uyguladıkları neoliberal politikaların bütçede etkili olduğunu aşikardır." şeklinde konuştu.

"SEFALETE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Başkan Mehmet Arslan, açıklamanın sonunda, "Sefalete teslim olmayacağız, insanca yaşamak biz milyonların hakkı. Bu taleplerimiz için direneceğiz, direneceğiz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz emeklilerin sesini duyuracağız, mücadele edeceğiz" dedi.