Emekliler için bir bomba patlatıldı. Bu gece 10 bin liraya mı çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde iktidar emekliye senede iki kez verilen bayram ikramiyesini yüzde 50 zamla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkardığını duyurmuştu.

Emekli bayram ikramiyesinde umduğunu bulamayınca hayal kırıklığına uğramıştı. Gelen tepkiler sonrası iktidarın ikramiyeye ek zam yapacağı iddia edildi.

Mehmet Çetingüleç, Erdoğan'ın bugün kabine toplantısından sonra ikramiyenin yükseltileceğini açıklayacağını belirtti. Diğer taraftan bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihin de öne çekileceğini aktardı.

Emeklilere bayramda verilecek ikramiyeyi 3 bin TL olarak açıklayan iktidarın, tepkiler üzerine yeni bir hamle yapacağı belirtildi. İktidar kulislerinde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısından sonra ikramiyenin 10 bin TL'ye çıkarılacağını açıklayacak.

Bu flaş iddiayı Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç yazdı. "Yerel seçimler yaklaşırken emeklilerin geçim sıkıntısının giderek artması iktidarı yeni adımlar atmaya zorluyor" diyen Çetingüleç, "Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması ve iki bayram için toplam 6 bin TL ödeme yapılacağının açıklanması emeklilerin tepkisini çekmişti.

Emekli aylıklarında beklenen artışların olmamasının ardından umutlarını bayram ikramiyelerine çeviren emeklilerin durumu, iktidarı yerel seçimler öncesi zora soktu" ifadelerini kullandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde önceki gün kabul edilmişti.

Tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere seyyanen zam taleplerini "tahrik" olarak nitelemiş ve bütçede emeklilere daha fazla kaynak ayırmanın imkansız olduğunu belirtti.

Erdoğan şunları söylemişti:

“Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız bizim ülkemizde hali hazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir.

Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor.” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 29 Şubat’ta açıklama yaparak “Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır” demişti.

10 BİN TL'YE ÇIKARILABİLİR İDDİASI

Çetingüleç, iktidar kulislerinde konuşulan şu iddiaları duyurdu:

"İktidar kulislerine yansıyan son bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak kabine toplantısından sonra emekli ikramiyelerine yönelik bir açıklama yapacak. Buna göre Erdoğan'ın bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmasını duyuracağı öne sürülüyor. Böylece 2023 yılında 2 bin TL olan ikramiyeye 5 kat zam yapılmış olacak.

İktidar kanadından kulislere yansıyan bilginin doğru çıkması halinde emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 10'ar bin TL, yani toplamda 20 bin TL ikramiye alacak. Ayrıca ikramiye ödeme tarihlerinin 31 Mart öncesine çekilmesi planlanarak emeklilerin sandığa gitmeden önce maaşlarını ve 10 bin liralık ikramiyelerini alması sağlanacak."

"31 MART ÖNCESİNDE HESAPLARA YATIRILABİLİR"

Emekli ikramiyesi zam düzenlemesinin Mart ayının ilk haftasında Resmi Gazete’de yayımlanarak ilk ödemesinin 10 Nisan’daki Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyordu. Ancak son kulis bilgisine göre ikramiyelerin, 31 Mart öncesinde hesaplara yatırılacağı iddia edildi.