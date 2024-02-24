Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı netleşti. Uzman isim masadaki son rakamı duyurdu

Emeklilerin alım gücü günden güne azalıyor. Son zamlarla ayın sonunu bile çıkaramaz hale geldiler. Yerel seçimden önce maaşlarına seyyanen zam istiyorlar. Ayrıca bayram ikramiyelerinin 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılmasını talep ediyorlar.

Emeklilere iyi haber SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan geldi. Erdursun, medyada çıkan rakamların doğru olmadığını söyleyerek, emeklilere yapılacak zammın ayrıntılarını ilk kez duyurdu.

Seçimden önce, en düşük memur maaşına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapan hükümet, aynı zam oranının yazın emekli maaşlarına da uygulanacağını söz vermişti. Fakat, Temmuz ayında yüzde 25 zam yapıldı. Bu zam sadece ana maaşa geldi. Geniş kapsamlı bir zam yapılmadı. 16 milyondan fazla emekli, taban maaş olarak belirlenen 10 bin lira civarında maaş alıyor.

Emekliler için bir başka kötü haber de bayram ikramiyelerindeki zammın az olması. Ramazan ve Kurban Bayramı için verilecek 3 bin TL’lik ikramiye Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçti. Emekliler bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'lik artışla 5 bin TL'ye yükseltilmesini umut ediyor.

Milyonlarca emekli vatandaş, seçimden önce umut ettiği seyyanen zam konusunda daha net bir bilgi alamadı.

EMEKLİLERE NE KADAR SEYYANEN ZAM GELECEK?

Kamuoyunda, 31 Mart seçimlerinden önce emeklilere seyyanen zam yapılacağı beklentisi arttı. Ekonomistler de bu konuda rakamları incelemeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuşulan rakamların yanlış olduğunu belirterek, zam miktarı hakkında ilk defa net bir bilgi verdi.

Geçen yılın mart ayında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldığını anımsatan Erdursun, bu mart ayında da benzer bir zam beklentisi olduğunu söyledi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun “Mart ayının başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm emekliler için seyyanen zam yapacağını açıklayacağını tahmin ediyorum. Ama bu zam, 12 bin TL ya da 10 bin TL gibi söylendiği kadar olmayacak. Benim tahminim, 4 bin TL civarında bir zam olacak" dedi.

Erdursun "Bu zam, emekliler arasında fark gözetmeksizin, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üyelerine aynı şekilde verilecek. Mesela, 10 bin lira maaş alan emekli 14 bin lira alacak, 15 bin lira alan ise 19 bin liraya çıkacak. En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 14 bin liraya çıkarılması halinde, hükümetin bu zammın seçimlerde olumlu bir yansıması olacağını ve emeklilerden iyi bir geri bildirim alacağını bekliyorum” diye konuştu.