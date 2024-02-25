Restoranlarda Shrinkflasyon dönemi başladı. Şahlanan ekonominin geldiği nokta

Kaynak: Ekonomim
Restoranlarda Shrinkflasyon dönemi başladı. Şahlanan ekonominin geldiği nokta
Artan fiyatları, restoranları harekete geçirdi. Restoranlar gramajları düşürerek daha uygun fiyatlı ürünleri menülerine koydu.

Yüksek enflasyon ortamı yaşan standartlarını bozmaya devam ediyor. Alım gücünün her geçen gün kaybolduğu Türkiye’de vatandaş kemer sıka sıka kemerde açacak delik kalmadı.
Ekonomist Mahfi Eğilmez uyarmıştı
Türkiye’de yüksek enflasyonun beraberinde doğuracağı enflasyon çeşitlerini tek tek açıklamıştı. Shrinkflasyon’da (üründe gramaj düşürme) bu enflasyon çeşitlerinden.
Artan fiyatlar nedeniyle müşteri kaybeden restoranlar, ürün gramajını azaltarak fiyatları düşürdü. Bu ürünler menüye de "eko" ön adıyla girdi.
Bir restoranda patlıcan kebabının 1 porsiyonunda iki şiş kullanılırken, tek şiş kullanılmaya başlandı. Böylece fiyatlar yarı yarıya kadar düştü.

patlicanresim.jpgGRAMAJ DÜŞÜRÜLÜYOR
ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını belirtti. Işıksever, restoranların eko beyti, eko iskender gibi isimler vererek ürünlerini pazarlamaya devam ettiğini dile getirdi.

restoran2.jpgArtan et fiyatlarına da değinen Işıksever, "Bizim ana temel ürünümüz et. Et artınca haliyle fiyat da artıyor. Ramazan menülerine de yansıyacak, diğer ürünlere de yansıyacak. Et fiyatlarının bir an önce kontrol altına alınması lazım." ifadelerine yer verdi.

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