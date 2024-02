Restoranlarda Shrinkflasyon dönemi başladı. Şahlanan ekonominin geldiği nokta

Yüksek enflasyon ortamı yaşan standartlarını bozmaya devam ediyor. Alım gücünün her geçen gün kaybolduğu Türkiye’de vatandaş kemer sıka sıka kemerde açacak delik kalmadı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez uyarmıştı

Türkiye’de yüksek enflasyonun beraberinde doğuracağı enflasyon çeşitlerini tek tek açıklamıştı. Shrinkflasyon’da (üründe gramaj düşürme) bu enflasyon çeşitlerinden.

Artan fiyatlar nedeniyle müşteri kaybeden restoranlar, ürün gramajını azaltarak fiyatları düşürdü. Bu ürünler menüye de "eko" ön adıyla girdi.

Bir restoranda patlıcan kebabının 1 porsiyonunda iki şiş kullanılırken, tek şiş kullanılmaya başlandı. Böylece fiyatlar yarı yarıya kadar düştü.

GRAMAJ DÜŞÜRÜLÜYOR

ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını belirtti. Işıksever, restoranların eko beyti, eko iskender gibi isimler vererek ürünlerini pazarlamaya devam ettiğini dile getirdi.

Artan et fiyatlarına da değinen Işıksever, "Bizim ana temel ürünümüz et. Et artınca haliyle fiyat da artıyor. Ramazan menülerine de yansıyacak, diğer ürünlere de yansıyacak. Et fiyatlarının bir an önce kontrol altına alınması lazım." ifadelerine yer verdi.