Emeklinin beklediği zam haberi sonunda geldi. Canlı yayında kuruşu kuruşuna rakam verdi

Memur ve emeklilerinin zamlı maaşları gelecek hafta hesapları yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin NTV canlı yayınına bağlanan Sosyal Güvenlik Uzmanı Okan Güray Bülbül, zam haberlerine ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

İktidarın emekli zammı için harekete geçtiğini belirten Bülbül, “Haziran ayı enflasyonunun belirlenmesi ve Temmuz ayın zamlarının SSK ile Bağ-Kur emeklileri için ortaya çıkması sonrası ne yazık ki 3.8 milyon emeklinin ya hiç zam almaması ya da yüzde 24.7’den daha düşük zam alması durumu söz konusu olmuştu. Bu durumun yaratacağı hoşnutsuzluğun ortadan kaldırılması için adım atılması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

RAKAMLAR BELLİ OLDU

“Bu adımların atıldığına dair planların başladığını anlıyoruz” diyen SGK uzmanı Bülbül, şunları söyledi: “Bu çok önemli bir adım olacak fakat buradaki ikinci önemli nokta 12 bin liralık rakamın ne olacağı meselesi. Buradaki beklenti 12 bin, 12 bin 500 ve 13 bine kadar çıkan rakamlar var. Buradaki rakamı aslında biraz da ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi belirleyecek gibi gözüküyor. Hali hazırda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun finanse etme noktasında bir problem gözükmüyor. Bu yapılacak artış sonrası yaklaşık 3.8 milyon emeklinin olması gerekenden daha yüksek bir zam alması söz konusu olacak. Bu da bütçe dengesinden dengelerin tekrar düşürülmesini gerektirebilir.”

“ZAM SONRASI HİÇ ZAM ALAMAMA SÖZ KONUSUYDU”

Hali hazırda kök aylığı 7 bin 710 TL ve altında olan emekliklerin hiç zam almaması söz konusu olduğunu ifade eden Bülbül, “Bu rakam 1.8 milyon emekliyi ilgilendiriyordu. Yani zam sonrası hiç zam almama durumu söz konusuydu. Yine kök aylığı 9 bin 610 TL’nin altında olanlar yüzde 24.7 zam alamayacaklardı, bu oranın altında olacaktı. Bu durumun ortadan kaldırılması için bu adımlar olumlu. Ancak bu rakamların hassasiyetle belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

“EĞER BU ADIMLAR ATILMAZSA…”

“Nasıl bir iyileştirme tablosu söz konusu olabilir?” sorusuna ise Bülbül, şöyle yanıt verdi:

“Burada gözüken tablo bu rakamın 12 bin 500 TL’ye çıkacağını gösteriyor. Çünkü 12 bin 500 TL’ye arttırılırsa bu rakam bütün emekliler yüzde 25 zam almış olacak. Kök aylıklar artmayacak fakat hazine desteğiyle bu rakamlar 12 bin 500 TL’ye tamamlanırsa yüzde 25 zam bütün emekliler için geçerli olacak. Fakat bu sorunun uzun vadede ortadan kaldırılması için 2000 bin sonrası emeklilere intibak düzenlemesi hayata geçirilmesi ve yine 2008 sonrasında azalan emekli aylık bağlama oranlarının artırılması gerekiyor. Eğer bu adımlar atılmazsa Ocak ayında bu rakamları konuşacağız. 7 bin 500 TL ile başladı, 10 bin oldu, şimdi de 12 bin 500 TL’yi konuşuyoruz. Bunun yerine gerçekten hak edilmiş emekli aylıklarının tutarının arttırılması gerekiyor.”