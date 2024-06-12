Bahçeli ‘Dileğimiz CHP-AKP ittifakıdır’ demişti. AKP'den flaş Cumhur İttifakı yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl aranın ardından CHP’ye yaptığı ziyaretin siyasi arenada yankıları sürerken, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den görüşmeye ilişkin flaş bir açıklama gelmişti.

Bahçeli, yaptığı açıklamada, “AKP içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AKP ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir.

Kaldı ki Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz."

AKP’DEN YANIT

Bahçeli’nin sözlerine üzerine AKP’den jet yanıt parti sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Çelik, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.”