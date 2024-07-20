İslam Memiş: Rekor düşüşe hazır olun

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kripto para yatırımcılarına ‘sakın yapmayın’ diyerek uyardı.

Yavaş yavaş fiziki paranın yerini almaya başlayan kripto paralarda son günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Ünlü ekonomist İslam Memiş, kripto para yatırımcılarına uyarılarda bulunarak ‘sakın yapmayın’ dedi.

BİTCOİN'DE TRUMP DOPİNGİ

Donalt Trump’ın bitcoin için pozitif açıklamaları sonrasında pek çok uzman isim ABD seçimlerini Trump’ın kazanması halinde bitcoinde rekor yükselişin başlayacağı açıklamıştı. Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimi sonrasında bitcoin 57 bin dolardan 65 bin dolara kadar çıktı. Aynı şekilde Trump altcoinide 6 dolardan 10 dolara kadar gerilemişti

ALTIN DÜŞTÜ BİTCOİN FIRLADI

Altın ve bitcoin tarafında geçen hafta Trump’ın suikast olayı sonrasında sert yükseliş göstermişti. Ons altın 2 bin 463 dolara kadar çıkmıştı. Bu artışın ardından ons altın 2 bin 400 dolara kadar gerileme gösterdi. Bitcoin ise 65 bin dolara kadar geldiği görüldü. Anlık olarak bitcoin ise 66 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ: DİKKATLİ OLALIM

Açıklamaları ile adıdan söz ettiren İslam Memiş ise bitcoin için yatırımcıya dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek rekor düşüş yaşanabileceğini söyledi. İslam Memiş , “Kripto paralarda işlem yapan arkadaşlar daha çok dikkatli olun. O balon patladığı zaman soluğu 55 bin dolarda alabilir. Bu noktada bitcoin yatırımcıları dikkatli olmalı' diye konuştu.