Emekliye ek zamda yeni gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye ek zamda yeni gelişme
Emekliye yapılan yüzde 5 ek zam teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'na geliyor.

İşçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilmişti.

Teklif şimdi de TBMM Genel Kurulu’na geliyor. Teklif bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşacak.

Genel kurul oylamasının ardından teklif Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Yüzde 5 ek zamla birlikte İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 42,6'ya çıkacak. Bu kararla birlikte emeklinin en düşük aylığı 10 bin TL olacak.

Düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Yasalaştıktan sonra ise zam farkları hesaplara yatacak.

Ayrıca işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek.

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Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek ise 2 yıl daha uzatılıyor.

Öte yandan teklifin Ocak ayı bitmeden yasalaşabileceği düşünülüyor.

BİR EK ZAM DAHA İDDİASI

Öte yandan emekliye bir ek zammın daha gelebileceği iddia ediliyor. Gazeteci Fatih Portakal, emekli maaşlarına ek zam gelebileceğini ileri sürmüştü.

Tarih de veren Portakal, “Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa” ifadelerini kullanmıştı.

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