Emekliye refah payı mı geliyor. Masadaki zam oranı belli oldu

En düşük emekli maaşı 7500 TL civarında. Asgari ücretle arasındaki skalaya bakacak olursak bunun 10 bin TL seviyesinde olması gerekiyordu. Yeni dönemde en düşük emekli maaşının çok daha fazla artırılmasını bekliyoruz. En düşük emekli maaşının 12.500 TL civarında olmasını bekliyoruz.