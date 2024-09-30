Emily Mayfield kolları sıvadı

Baker Mayfield'in eşi Emily Mayfield, Helene Kasırgası'nın Güneydoğu'dan geçmesinin ardından bir sosyal medya paylaşımı yaparak ailelerinin güvende olduğunu duyurdu. Ancak, daha az şanslı olanlar için kalbinin kırıldığını ifade etti. Emily, fırtına öncesinde yaşadıkları belirsizliğin korkutucu olduğunu belirtirken, Tampa bölgesinden, kızı ve köpeğiyle birlikte ayrılma kararı aldıklarını söyledi.

Emily, "Tatlı, tatlı toplumumuz çok etkilendi, ama bu, kuzeyde fırtınayla yüzleşen insanlarla karşılaştırılamaz," diye ekledi. "İnanılmaz bir durum." Emily, fırtına sırasında evlerinin de korunduğuna şükretti ve şu an yaşananların sonuçlarıyla başa çıkan herkes için dua ettiğini söyledi.

TOPLUM DAYANIŞMASI

Emily, toplumu bir araya getirip yardımlaşmanın zamanının geldiğini vurguladı. "Birbirimize yardımcı olmalıyız. Bu topluma olan inancım tam," dedi. Helen Kasırgası'nın ardından, en az 30 kişinin öldüğü, bunların yedisinin Tampa ve Pinellas County'de olduğu bildirildi. Ayrıca, birçok eyaletin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Emily, yeni topluluklarındaki yardım ve kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmanın yollarını aradığını belirtti. Takipçilerinden, bu konuda herhangi bir fikir göndermelerini istedi. Böylece, afet sonrası yardım için harekete geçme çağrısında bulundu.

FLORİDA'YA TAŞINMA VE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Mayfield ailesi, Baker'ın 2023-24 sezonundan önce Tampa Bay Buccaneers'a katılmasının ardından Florida'ya taşınmıştı. Baker, takımla üç yıllık, 100 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak burada kalmaya devam etti. Bu yeni başlangıç, Emily'nin topluluklarıyla olan ilişkisini güçlendirirken, yaşanan felakete karşı duyarlılığını da artırdı. Emily, bu süreçte topluma nasıl katkıda bulunabileceğini keşfetmeye kararlı.



HELEN KASIRGASI NEDİR?

Helene Kasırgası, Eylül 2023'te Atlantik Okyanusu'nda meydana gelen güçlü bir tropikal fırtınadır. Kategori 4 olarak sınıflandırılan bu kasırga, Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyerek büyük hasara yol açtı. Kasırga, yüksek rüzgar hızları ve yoğun yağışlarla birlikte geldi, bu da birçok bölgede sel, elektrik kesintileri ve yapı hasarlarına neden oldu. Tampa ve çevresindeki yerlerde en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Helen Kasırgası, toplulukları dayanışma içinde bir araya getirerek yardım çalışmalarını teşvik etti. Felaket sonrası kurtarma ve yardım faaliyetleri, etkilenen bölgelerde büyük önem kazandı.

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 90'ın üstüne çıktı

Helene Kasırgası’nda 64 ölü

Helene Kasırgası, Ohio'da hayatı durdurdu

ABD'de Helene Kasırgası 4 ölü! Georgia Valisi uyarıda bulundu

ABD'yi Helene Kasırgası vurdu: 20 kişi hayatını kaybetti