Emine Erdoğan'ın yakın koruması pardösünün gecikmesine böyle tepki gösterdi

14 Mayıs Pazar günü Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunda 3. kez Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de yemin etti.
Erdoğan yemin sonrası Külliye'de gerçekleştirilen göreve başlama törenine katıldı. Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın yakın koruması ise sosyal medyada dikkat çekti.
Recep Tayyip Erdoğan yemin sonrası Külliye'de gerçekleştirilen göreve başlama törenine katıldı. Törene dünya liderleri yoğun katılım gösterdi.
EMİNE ERDOĞAN’IN YAKIN KORUMASI GÜNDEM OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın yakın koruması sosyal medyada dikkat çekti.
Erdoğan çifti Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geldi. Şeref holünden giriş yapıldığı sırada Emine Erdoğan'ın pardösüsü unutuldu. Emine Erdoğan'ın yakın koruması devreye girerek, pardösünün gecikmesine sinirlendiği o anlar canlı yayında kaydedildi.