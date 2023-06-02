Emine Erdoğan'la diyaloğu gündem olan Rıdvan Dilmen'den flaş başkanlık açıklaması

Seçim sonrası Tayyip Erdoğan'ın uçağının merdivenlerinde fotoğraf çektirmek için verdiği gayretle gündem olan Rıdvan Dilmen "TFF Başkanı olacak" iddialarına yanıt verdi.

Emine Erdoğan'la diyaloğu gündem olan Rıdvan Dilmen'den flaş başkanlık açıklaması

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, "TFF Başkanı olacak" iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Rıdvan Dilmen, haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgularken "Allah nasip ederse sizlerle ekranlarda ve bu sayfamda futbol oyununu konuşmaya devam edeceğim" dedi.

İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMASI

"Merhaba arkadaşlar sezon hemen hemen bitti. Ben de sezonu kapadım ve tatile çıktım. Dolayısıyla çok önemli bir konu olmazsa yorum yazamayacağım! Bazı yerlerde, bazı şeyler konuşulup yazılıyor! Ben, kendimle ilgili bir gelişme olursa siz değerli takipçilerimle paylaşırım! TFF Başkanlığı veya TFF yöneticiliği gibi söylentiler tamamen spekülasyon ve gerçek dışıdır!

Ben, futbolu çocukluğumdan beri oyun olarak gördüm! Rabbim de bana ödül olarak yetenek verdi. Önce sporcu, şimdi de futbol yorumcusu olarak hayatıma şükrederek ve mutlu şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla TFF seçimleriyle uzaktan, yakından bir ilgim yoktur; ilgisi ve beklentisi olanların sorunudur! Ben, Allah nasip ederse sizlerle ekranlarda ve bu sayfamda futbol oyununu konuşmaya devam edeceğim. Tüm futbolseverlere barış içinde günler dilerim Sağlıklı günler..."

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