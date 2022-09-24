24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşinden boşanmıştı! Emine Ün yeni aşkıyla poz verdi

Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşinden boşanmıştı! Emine Ün yeni aşkıyla poz verdi

Geçtiğimiz yıl eşi Tolga Karakaş'tan boşanan Emine Ün, eski eşi Karakaş'ın kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İhaneti atlatan Ün, doğum gününde yeni aşkını ilan etti.  

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 17:16
Takip Et

Emine Ün ihaneti çabuk atlattı! Doğum gününde yeni aşkıyla poz verdi

Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşinden boşanmıştı! Emine Ün yeni aşkıyla poz verdi
+
Aa
-

Emine Ün ile Tolga Karakaş 9 yıllık evliliklerini 2021'in nisan ayında sürpriz bir kararla bitirmişti. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. 

Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş birliktelik yaşadığı gündeme bomba gibi düştü.

İŞ ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre göre; Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

Zor günleri arkadaşlarının desteğiyle atlatan Emine Ün, bugün 45 yaşına bastı.

Emine Ün, doğum gününde yeni sevgilisiyle ilk kez poz verdi. Ünlü oyuncu sevgilisinin kimliğini ve mesleğini henüz açıklamadı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Erkut Varol
24.09.2022 17:29
Aşkı lazmış.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
﻿Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
﻿Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
﻿122 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿122 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿122 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı
﻿Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı
﻿Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı
﻿Kalbine dayayıp silahı ateşledi
﻿Kalbine dayayıp silahı ateşledi
﻿Kalbine dayayıp silahı ateşledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.