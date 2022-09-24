Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşinden boşanmıştı! Emine Ün yeni aşkıyla poz verdi

Emine Ün ile Tolga Karakaş 9 yıllık evliliklerini 2021'in nisan ayında sürpriz bir kararla bitirmişti. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı.

Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş birliktelik yaşadığı gündeme bomba gibi düştü.

İŞ ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre göre; Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

Zor günleri arkadaşlarının desteğiyle atlatan Emine Ün, bugün 45 yaşına bastı.

Emine Ün, doğum gününde yeni sevgilisiyle ilk kez poz verdi. Ünlü oyuncu sevgilisinin kimliğini ve mesleğini henüz açıklamadı.

