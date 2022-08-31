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  • Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru’yu gören şaşkına dönüyor. Adeta annesinin kopyası

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru’yu gören şaşkına dönüyor. Adeta annesinin kopyası

Emine Ün ve ünlü oyuncu Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay büyüdü. Emine Ün kızıyla olduğu bir videoyu sosyal medyada paylaştı. 'Annesinin kopyası' şeklinde yorumlar geldi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:04
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Emine Ün'ün kızını gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Görenler inanamadı

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru’yu gören şaşkına dönüyor. Adeta annesinin kopyası
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İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınan Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay büyüdü. 

Emine Ün son olarak kızı Duru ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından 'Öyle de güzel böyle de güzeldir benim kızım' notuyla yayınladı. 

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay'ın yaş aldıkça annesine daha da benzemesi dikkat çekti.

Duru’nun son halini görenler ‘Annesinin kopyası, sanki abla-kardeş’ yorumunu yaptı.

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