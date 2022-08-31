Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru’yu gören şaşkına dönüyor. Adeta annesinin kopyası

İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınan Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay büyüdü.

Emine Ün son olarak kızı Duru ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından 'Öyle de güzel böyle de güzeldir benim kızım' notuyla yayınladı.

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay'ın yaş aldıkça annesine daha da benzemesi dikkat çekti.

Duru’nun son halini görenler ‘Annesinin kopyası, sanki abla-kardeş’ yorumunu yaptı.