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Emine Ün'den milyonların hislerine tercüman olan deprem satırları

Oyuncu Emine Ün sosyal medya hesabından dün ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle ilgili paylaşımlarda bulundu. Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8'lik depremlere dair üzüntülerini paylaşan Ün çarpıcı satırlar yazdı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 20:31
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Hatayda gerçekleşen depremlerin ardından Emine Ünden çarpıcı satırlar geldi

Emine Ün'den milyonların hislerine tercüman olan deprem satırları
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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi.

Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. 

Hasarlı binaların da yıkılmasına neden olan depremler büyük korku yaratırken sosyal medyada da bu depremlerle ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

Ardı ardına yaşanan felaketlerin kendisinde yarattığı duyguları satırlara döken oyuncu Emine Ün, Instagram hesabından şunları yazdı:

Günlerdir storyden sayısını hatırlamadığım kadar paylaşımlar yaptım kimisi yardım, kimisi çağrı, kimisi isyan, kimisi duygularımın dışa vuruluşuydu…

Bundan sonra artık son bulacak, geçecek inşallah diye Allahıma dua ederken, bugün yine Hatay'da deprem haberlerini görünce ve birkaç binanın daha yıkıldığını duyunca içimiz bir kez daha parçalandı….Çok üzgünüz #hatay

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