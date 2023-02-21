Emine Ün'den milyonların hislerine tercüman olan deprem satırları

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi.

Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi.

Hasarlı binaların da yıkılmasına neden olan depremler büyük korku yaratırken sosyal medyada da bu depremlerle ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

Ardı ardına yaşanan felaketlerin kendisinde yarattığı duyguları satırlara döken oyuncu Emine Ün, Instagram hesabından şunları yazdı:

Günlerdir storyden sayısını hatırlamadığım kadar paylaşımlar yaptım kimisi yardım, kimisi çağrı, kimisi isyan, kimisi duygularımın dışa vuruluşuydu…

Bundan sonra artık son bulacak, geçecek inşallah diye Allahıma dua ederken, bugün yine Hatay'da deprem haberlerini görünce ve birkaç binanın daha yıkıldığını duyunca içimiz bir kez daha parçalandı….Çok üzgünüz #hatay