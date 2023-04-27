Emine Ün'den evlilik açıklaması

Bir süredir Ayk Karakulakyan ile birlikte olan Emine Ün, evlilik hakkında ilk kez konuştu.

Emine Ün'den evlilik açıklaması

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Emine Ün, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Bayramı Bodrum'da geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Hem erkek arkadaşım hem de kızım Duru'yla tatil yaptık, güzeldi" dedi.

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Projelerinden bahseden Ün, "Yakın zamanda TV8'de diziye başlamıştık. O bitti. Dizi yüzünden tiyatroyu bırakmıştım. İkisinin programı uymuyordu. Televizyona güzel bir şey olursa orada devam edeceğim. Televizyonu özlemişim" dedi.

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Oyuncu, "Duru'nun babası Emre Kınay da sizin gibi oyuncu... Kızınız da oyuncu olur mu?" sorusuna, "Kızımın son senesi üniversiteye gidecek. Yurt dışına üniversite için gidecek. Oyunculuğa sıcak bakmıyor. İyi yapımlardan teklif geldi ama hiç istemedi. Farklı yönde ilerlemek istiyor. Annesi ve babası olarak, ne isterse arkasındayız" yanıtını verdi.

"ÖNEMLİ OLAN İMZA DEĞİL"

Yıllardır formunu korumasına Ün, "Sırrı az yemek. Porsiyonlarıma dikkat ediyorum. Spora da başlamak istiyorum. Günde iki öğün yiyorum. Ara ara küçük atıştırmalık var. Akşam 20.00'dan sonra bir şey yememeye özen gösteriyorum" dedi.

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"ÇOK TATLI İLİŞKİMİZ VAR"

Ayk Karakulakyan ile birlikte olan oyuncu evlilik sorularına, "Çok tatlı ilişkimiz var. Allah nazarlardan korusun, birbirimizi seviyoruz. Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum. Arada sırada dayanamayıp, sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Birbirimize saygılı ve anlayışlı bir ilişkimiz var. Ömür boyu böyle sürsün. Evlilik işi ise kısmet, o yüzden büyük konuşmamak lazım. Önemli olan imza değil. Önemli olan beraber yaşadığın süreçte mutlu olmak" diye cevap verdi.

Ün, daha önce Emre Kınay ve Tolga Karakaş ile evlenmişti.

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