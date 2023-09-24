Emniyet müdürü bile dolandırıcı kurbanı oldu. Bir anlık hata pahalıya patladı

Bursa'da yaşayan emekli emniyet müdürü C.D, sosyal medyada gördüğü "kart aidatı iadesi" reklamına tıkladıktan sonra kendisini, müşterisi olduğu özel bankadan aradığını belirten dolandırıcıya, telefonuna gelen şifreleri vererek mobil bankacılık hesabını kaptırdı. C.D'nin 277 bin lirası buhar oldu.

Emniyet müdürü bile dolandırıcı kurbanı oldu. Bir anlık hata pahalıya patladı

Sabah Gazetesi'nden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Bursa'da yaşayan emekli emniyet müdürü C.D., sosyal medyada gördüğü "kart aidatı iadesi" reklamına tıkladıktan sonra kendisini, müşterisi olduğu özel bankadan aradığını belirten dolandırıcıya, telefonuna gelen şifreleri vererek mobil bankacılık hesabını kaptırdı.

5 Eylül günü gerçekleşen olayda emekli emniyet müdürünün hesabından 20 dakika içerisinde mobil bankacılık şubesinden ek hesap limit artışı, kredi çekimi, EFT gibi birçok işlem yapılarak, toplam 277 bin 500 lira çekildi. Dolandırıldığından şüphelenen C.D. öğle arasının bitmesini bekleyip bankaya bildirdiğinde dolandırıldığını anladı. Emekli emniyet müdürü, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık şüpheli Recep S.'yi cep telefonundan tespit etti. Hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul'da olaydan 5 gün sonra 20 Eylül'de gözaltına alınan Recep S. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Dolandırıcı, savcılık ifadesinin ardından, mahkemeye bile sevk edilmeden serbest kaldı.

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"NAKİT AVANS ÇEKİMİ ŞÜPHELİ OLARAK GÖRÜLMEMİŞ"

Bu sırada C.D. avukatı Ziya Ergün aracılığıyla özel bankayla iletişime geçti. Ancak banka, mobil bankacılık geçmişi olmayan müşterisinin arka arkaya yaptığı büyük miktarlardaki işlemleri şüpheli göremeyerek sorumluluk kabul etmedi. İşlemleri iptal etmeyip para iadesi de yapmadı. Konu ile ilgili konuşan avukat Ergün, bankadan da şikâyetçi olacaklarını aktararak, "Mağdurun olağan hayatın akışına uygun olmayan şekilde kredi başvurusu, nakit avans çekimi gibi art arda işlemler yaparak hesaptaki paraları EFT aracılığıyla göndermesi şüpheli olarak görülmemiş. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

Telefonla yapılan bankacılık işlemlerinin dolandırıcılara davetiye çıkardığını aktaran Ergün, "Buna benzer mahkemelere ulaşan yüzlerce dosya var. Bugün bankaya gidip basit anlamda tüketici kredisi kullanmak istersek çok sayıda imza ve onay süreçlerinden geçiriliyoruz. Ancak iş telefonla yapıldığında kredi verilebiliyor. Dolandırıcı telefonu ele geçirdikten sonra limit artışı yapabiliyor. Kredi başvurusunda bulunduğunda banka onaylıyor. Bu ciddi anlamda güvenlik zafiyetidir. Bankaların bu konuda elini taşın altına koymaları lazım" dedi.

"DALGINLIKLA TIKLADIM"

Dolandırılan emekli emniyet müdürü C.D. ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dalgınlıkla tıkladım. Beni arayan kişi cep numarasından aramıştı. Şüphelendim ve neden cep telefonu ile aradıklarını sordum. Dolandırıcı bana, genel müdürlükte olduğunu, burada sabit hatların yanı sıra cep telefonu üzerinden de arama yaptıklarını söylemesi üzerine ikna oldum" ifadelerini kullandı.

"BİRİKİM AMAÇLI DURAN EURO'YU BOZDURMUŞ"

C.D. şöyle devam etti;

"Öğle saatinde aradı ve çok hızlıca işlemleri yaptırdı. Benim telefonumu kendi telefonuna senkronize ediyormuş. İşlem bittikten sonra hesabıma bakınca kredi çekildiğini, nakit avans kullanıldığını ve limit artırımı yapıldığını gördüm ve şoke oldum. Ben hayatım boyunca kredi kartından nakit avans kullanmadım ama o hem limiti artırmış hem de nakit avans kullanmış.

Bankada birikim amaçlı duran euro'yu da bozdurmuş. Öğle saatinin bitmesini bekleyip durumu bankaya bildirene kadar para da gitmiş oldu. Banka da bu işlemi şüpheli görmeyip bana bir bildirim yapmadı."

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TELEFON DOLANDIRICILIĞINDAN ÜNLÜ İSİMLER DE MAĞDUR OLMUŞTU

Dolandırıcılar, Doğukan Manço’nun sesini kullanarak yapay zeka ve ses taklidi programıyla dolandırıcılık yapmışlardı.

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Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan Fulya Zenginer, telefon dolandırıcılarının kendisini arayıp para almaya çalıştığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lenmiş, dolandırıcılar, sanatçının adını kullanarak, Yücesoy'un yakın çevresinden 'acil' 20 bin TL istemişti.

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Usta tiyatrocu Abdullah Şahin, internetten araba almak istemiş ancak dolandırıcıların kurbanı olmuştu. Şahin, “Senin büyük hayranınım” diyen dolandırıcıya 18 bin 400 TL’sini kaptırmıştı.

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Bir üniversitenin Fizik Bölümü Başkanı 79 yaşındaki Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu, telefonla dolandırılarak 52 bin TL’sini parasını kaptırmıştı.

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Oyuncu Bensu Soral sosyal medyada paylaşım yaparak eski telefon numarasının dolandırıcılık girişimi için kullanıldığını açıklamıştı.

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Prof. Dr. Canan Karatay da kendilerini telefonda polis süsü veren dolandırıcılara 50 bin dolar ve 10 bin lirasını kaptırmıştı.

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