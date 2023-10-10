Emniyet'te deprem. Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan 9 isim suç örgütü iddiasıyla açığa alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının yankıları sürerken Ankara Emniyeti’nde 9 polisin açığa alındığı ortaya çıktı.

Emniyet'te deprem. Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan 9 isim suç örgütü iddiasıyla açığa alındı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen ve yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Süleyman Soylu döneminde çok kritik görevlerde bulunan bazı müdürlerin de aralarında bulunduğu 9 kişi, yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının yargı ve emniyete uzanıp uzanamayacağı tartışmaları sürerken Ankara Emniyeti’nde çok kritik bir gelişme yaşandı. Aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu dokuz polisin “suç örgütü” iddiasıyla açığa alındığı öğrenildi.

Ankara’da yeraltı dünyasında “Kaplanlar” olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve adamları hakkındaki soruşturma sürerken, Ankara Emniyeti’nde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. T24’ün aldığı bilgiye göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde çok kritik görevlerde bulunan bazı müdürlerin de aralarında bulunduğu 9 kişi, yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesinin devam ettiği, bu kapsamda müfettişlerin talebi ve Bakan Ali Yerlikaya’nın oluruyla 9 kişinin dün akşam saatlerinde açığa alındığı ifade edildi. Gerçekleşen açığa almalar, Kaplan’ın emniyet ve yargıdaki bağlantılarının araştırıldığı iddialarını da güçlendirdi.

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