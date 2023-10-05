Soylu döneminde dağıtılmıştı hepsi toplatılıyor. İçişleri düğmeye bastı

İçişleri Bakanlığı, eski Bakan Soylu döneminde dağıtılan çalkarları toplatıyor. Bakanlık, şikayetler nedeniyle düğmeye bastı.

Soylu döneminde dağıtılmıştı hepsi toplatılıyor. İçişleri düğmeye bastı

İçişleri Bakanlığı yoğun şikayetler nedeniyle eski bakan Süleyman Soylu döneminde usulsüz dağıtılan çakarları toplatıyor. 2500 kişiye çakar verildiği tespit edildi. Yoğun şikayetler nedeniyle inceleme başlatıldı. Yeni çakar dağıtımı durduruldu.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de yayınlanan 'Yeni Bir Sabah' programında çok özel bir haber paylaştı. Küçükkaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla usulsüz dağıtılan çakarların toplatılacağını açıkladı.

Küçükkaya, şunları söyledi:

"Bir çalışma başlıyor. Teyit ettim. Bakan Yerlikaya'nın talimatından sonra bu konuda yapılan çalışmalarla Bakan Yerlikaya, 'Çakar dağıtımını durduruyoruz' demiş. Yapılan incelemede bazı kişilerin hakkı olmamasına rağmen usulsüz şekilde çakar sahibi olduğu tespit edildi. Bunlar toplanmaya başladı. Son dönemde 2500 kişiye çakar kullanma hakkı verilmiş. İçişleri Bakanlığı bunları geri çağırıyor. İçişleri, emniyet şeridi ihlaline karşı da inceleme başlattı."

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