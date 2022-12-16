Ünlü isim 70'li yıllara götürdü. Güneşi gülüşüme sığdırmaya çalışırken

Kısa bir süre önce Yalı Çapkını adlı dizinin kadrosuna katılan Emre Altuğ, Instagram hesabından eski tarihli fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü pas geçmedi ve takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, popülaritesini yitirmeyen TBT paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve perşembe günü yaptığı paylaşımla bu akıma uydu.

Henüz bir çocukken çekilmiş karesini takipçilerinin beğenisine sunan Altuğ, bu karesine şu notu düştü:

"Gün bitmeden TBT bitmez! 70'ler o zamanlar cep telefonu yok. Küçük bir fotoğraf makinesiyle, güneşi gülüşüme sığdırmaya çalışırken ya da yemeye çalışırken (Dragos-Tekel dinlenme kampı)"