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Ünlü isim 70'li yıllara götürdü. Güneşi gülüşüme sığdırmaya çalışırken

Emre Altuğ, Instagram hesabı üzerinden eski tarihli fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş geçmedi ve takipçilerini çocukluk günlerine götürdü.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 21:50
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Emre Altuğ sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini kendi çocukluğuna götürdü

Ünlü isim 70'li yıllara götürdü. Güneşi gülüşüme sığdırmaya çalışırken
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Kısa bir süre önce Yalı Çapkını adlı dizinin kadrosuna katılan Emre Altuğ, Instagram hesabından eski tarihli fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü pas geçmedi ve takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, popülaritesini yitirmeyen TBT paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve perşembe günü yaptığı paylaşımla bu akıma uydu.

Henüz bir çocukken çekilmiş karesini takipçilerinin beğenisine sunan Altuğ, bu karesine şu notu düştü:

"Gün bitmeden TBT bitmez! 70'ler o zamanlar cep telefonu yok. Küçük bir fotoğraf makinesiyle, güneşi gülüşüme sığdırmaya çalışırken ya da yemeye çalışırken (Dragos-Tekel dinlenme kampı)"

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