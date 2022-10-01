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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un 'sevgili sözleşmesi' ortaya çıktı! Tazminat detayı dikkat çekti

2008'de nikah masasına oturan ve 7 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un 'sevgili sözleşmesi' yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:46
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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ arasındaki 'sevgili sözleşmesi' 7 yıl sonra ortaya çıktı

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un 'sevgili sözleşmesi' ortaya çıktı! Tazminat detayı dikkat çekti
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Şarkıcı Emre Altuğ ve manken Çağla Şıkel 2008 yılında dünyaevine girmişti.  Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ise boşanmıştı. Yıllar sonra Altuğ ve Şıkel’in boşanmadan çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme’ sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıktı. 

Sözleşmedeki tazminat detayı da ise dikkatlerden kaçmadı. 

ANLAŞMANIN ANA MADDESİ: YENİ AŞKLARLA GÖRÜNTÜ VERMEK YOK

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un, bugüne kadar sevgilileriyle poz vermemelerinin sebebi öğrenildi. Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan çiftin, boşandıktan sonra oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları öğrenildi.

ANLAŞMAYA UYMAYAN TAZMİNAT ÖDEYECEK

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel’in yaptığı anlaşmada her iki taraftan birinin basında aşk fotoğraflarının çıkması durumunda yüklü miktarda tazminat ödeyeceği iddia edildi. Sözleşme imzaladıkları söylenen ikilinin, boşandıktan sonra basına yeni sevgilileriyle karelerinin yansımaması ise dikkat çekti.
 

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