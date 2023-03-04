Emre Altuğ toplanan bağışların hesabını sordu. Hani hepimiz toplandık paralar topladık

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok ilde büyük hasar yaşanırken, vatandaşlar depremzedelere yardımcı olmak adına bağışta bulunmaya başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra, 15 Şubat'ta gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ile depremzedeler için 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı.

Kısa süre içerisinde böylesi büyük bir rakam toplanmasına rağmen kısa bir süre ortaya çıkan bilgi pek çok kişiyi rahatsız etti.

Depremzedelerin kalıcı ev sahibi olmak için 20 yıl boyunca borç ödeyecekleri bilgisi ortaya çıkınca tepki gösterenlerden biri de şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ oldu.

Yüzbinlerce mağdur durumdaki insanın 20 yıl boyunca borç ödeyeceğini öğrenen Altuğ, yardım gecesinde toplanan milyarların nereye gittiğini sordu ve tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Nasıl yani? Depremde yıkılan evler için evleri ve hayatları yerle bir olmuş insanlar bir de 20 yıl borç mu ödeyecek? E hani hepimiz toplandık paralar topladık, o nereye harcanacak o zaman?"