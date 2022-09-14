Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey annesinin boyuna yetişti

Güzel sunucu ve model Çağla Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Uzun bir süredir tatilde olan ve sezonun başlamasıyla birlikte yoğun bir tempoya giren güzel model, gününü oğluna ayırıp, anne oğul beraber alışverişe çıktılar.

Her zaman olduğu gibi şıklığıyla göz kamaştıran Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey'in annesinin boyuna yetişmesi de dikkatlerden kaçmadı.

2008-2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evli kalan 42 yaşındaki manken Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay isimli iki oğlu var.