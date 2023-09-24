Emre Aydın'dan Türk düşmanlarına tokat gibi cevap

Gerçek Hayat dergisi tarafından paylaşılan, iktidara yakın 16 gazetecinin Arap Dünyasına seslendiği videonun ardından sanatçı Emre Aydın’dan sosyal medyada Türk düşmanlarına tokat gibi paylaşım geldi.

Emre Aydın'dan Türk düşmanlarına tokat gibi cevap

Editör: Bengü Zorlu

Kendilerine gazeteci diyen 16 kişi sosyal medyada Türkçe ve Arapça “Biz bir milletiz” başlığı ile bir video yayımladı.

Gerçek Hayat dergisi hesabı üzerinden paylaşılan videoda “Bu çağrıya kulak verin” denilerek Arap dünyasına seslenilmiş ve Türkiye’de bazı kişilerin nefret tohumları ektiğini söylemiş ve aralarında Esra Elönü, Hacı Yakışıklı ve Yasin Aktay gibi isimlerin yer aldığı video sosyal medyada gündem olmuştu.

Daha sonra ortaya çıkan belgelerde videonun paylaşıldığı Gerçek Hayat dergisinin zamanında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra FETÖ’cü eski savcı Zekeriya Öz kapağıyla da çıktığı ortaya çıktı.

Dergi, 18 Temmuz 2011 sayısında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, "Fetullah Gülen başta olmak üzere adı konulmamış bir sürgün yaşıyor.” kapağı ile çıkmıştı

Dergi aynı zamanda terörist elebaşı Gülen'nin fotoğrafını yayınlayarak, "Vatan size hasret" manşetini attı.

EMRE AYDIN’DAN TOKAT GİBİ CEVAP

Sanatçı Emre Aydın’ın, yayımlanan video sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

X hesabından “ben Türk`üm bir sakıncası yoksa” paylaşımını yapan Aydın, 24 saat içerisinde 3 milyona yakın bir görüntülenme aldı.

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