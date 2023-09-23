Araplara "Tek milletiz" mesajı yayınlatan Gerçek Hayat FETÖ elebaşı için "Vatan Size Hasret" kapağıyla çıkmış

Sığınmacı sorununa vatandaşların tepkileri sürerken bir grup gazeteci çektikleri video ile sığınmacı sorununa değinenleri eleştirerek Arap Dünyası’na seslendi.

Gerçek Hayat dergisi hesabından yayınlanan videoda Türkçe ve Arapça konuşan gazeteciler, Türkiye'de sığınmacı sorununa değinen bazı kişilerin nefret tohumları ektiğini söyledi.

"Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" denilen video, Arapça "Biz tek milletiz" sloganıyla bitirildi.

FETÖ ELEBAŞI KAPAĞIYLA ÇIKTI

Yeniçağ Haber Koordinatörü Fatih Ergin, Gerçek Hayat dergisinin 18 Temmuz 2011 tarihinde "Vatan size hasret" yazılı Fetullah Gülen kapağıyla çıktığını ortaya çıkardı.

"SİZ KANDIRILIRKEN BİZ PENSİLVANYA'DAKİ ŞARLATANIN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATIYORDUK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Ergin, "Yandaşları toplayıp Arap Dünyası'na "Tek milletiz" mesajının verildiği videoyu yayınlayan Gerçek Hayat'ın vaktiyle çıktığı kapak! Siz 'kandırılma' aşamasındayken biz Pensilvanya'daki şarlatanın GERÇEK yüzünü anlatıyorduk! Şimdi de tehlikeyi anlattığımız için hedefinizdeyiz!" ifadelerini kullandı.

Dergi, 18 Temmuz 2011 sayısında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, "Fetullah Gülen başta olmak üzere adı konulmamış bir sürgün yaşıyor. Türkiye sürgündeki değerlerinin Esat Coşan ve Ahmet Kaya gibi vatana hasret vefat etmesini istemiyor. Kemal Burkay dönüyor ya diğerleri..." yazını yazdı. Dergi aynı zamanda terörist elebaşı Gülen'nin fotoğrafını yayınlayarak, "Vatan size hasret" manşetini attı. Aynı sayıda dikkat çeken bir diğer detay ise "16 Temmuz günlükleriyle bir direnişin şanlı hikayesi..." yazısı oldu.

YAYINLANAN VİDEODAKİ GAZETECİLER

Gerçek Hayat dergisinin hesabından “Bu çağrıya kulak verin" denilerek çektikleri video ile Arap dünyasına seslenen gazeteciler şu şekilde;

Öznur Sirene, Turan Kışlakçı, Özlem Doğan, Kemal Özer, Hikmet Genç, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, İsmail Halis, Hacı Yakışıklı, Tacettin Kutay, Yusuf Alabarda, Yasin Aktay, Baki Yaya, Ahmet Yusuf ve Ürdünlü gazeteci Nidal Siyam.