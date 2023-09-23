Gazetecilere Araplara "Tek milletiz" mesajı verdiren Gerçek Hayat dergisi FETÖ'cü Zekeriya Öz'ü öve öve bitirememiş

Gerçek Hayat dergisinin paylaştığı videoda 16 gazeteci Arap Dünyası’na “Tek milletiz” diye seslenmişti. Derginin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra FETÖ’cü eski savcı Zekeriya Öz kapağıyla da çıktığı ortaya çıktı.

Gazetecilere Araplara "Tek milletiz" mesajı verdiren Gerçek Hayat dergisi FETÖ'cü Zekeriya Öz'ü öve öve bitirememiş

Sığınmacı sorununa değinenleri eleştiren bir grup gazeteci, “Biz tek milletiz” sloganıyla çektikleri bir video ile Arap Dünyası’na seslendi.

Gerçek Hayat dergisinin yayınladığı videoda Türkçe ve Arapça konuşan gazeteciler, “Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" dedi.

Gerçek Hayat dergisinin 18 Temmuz 2011 tarihinde "Vatan size hasret" yazılı terörist elebaşı Fetullah Gülen kapağıyla çıktığı ortaya çıktı.

Yeniçağ Haber Koordinatörü Fatih Ergin, Gerçek Hayat dergisinin FETÖ’cülere dizdiği methiyeleri bir bir ortaya çıkarıyor.

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FETÖ’NÜN KUMPASÇINI DA ÖVDÜLER

Gazeteci yazar Fatih Ergin, Gerçek Hayat adlı derginin FETÖ’cü Zekeri Öz’ü de kapağına taşıdığını ortaya çıkardı.

Gerçek Hayat dergisinin 4 Nisan 2011 tarihindeki kapağında FETÖ’nün kumpas savcılarından Zekeriya Öz, “Sözün ‘öz’ü Savcı Türkiye’ye fazla geldi” ifadeleriyle yer aldı.

“ZEKERİYA ÖZ ALÇAĞINI YERE GÖĞE SIĞDIRAMAMIŞLAR”

Fatih Ergin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yandaşları toplayıp Arap Dünyası'na Türk karşıtlığını arz-ı endam ettiren, Türk milleti kavramını hedef alan Gerçek Hayat'ın geçmişten bir kapağı daha! FETÖ'nün TSK ve vatanseverlere kirli tezgahlarının uygulayıcısı Zekeriya Öz alçağını kapaklarında yere göğe sığdıramamışlar! ifadelerini kullandı.

FETÖ ELEBAŞINI DA KAPAK YAPTILAR

16 gazetecinin Arap Dünyası’na seslendiği videoyu paylaşan Gerçek Hayat, kapağına FETÖ elebaşı Fetullah Güleni taşımış.

Dergi, 18 Temmuz 2011 sayısında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, "Fetullah Gülen başta olmak üzere adı konulmamış bir sürgün yaşıyor. Türkiye sürgündeki değerlerinin Esat Coşan ve Ahmet Kaya gibi vatana hasret vefat etmesini istemiyor. Kemal Burkay dönüyor ya diğerleri..." yazını yazdı. Dergi aynı zamanda terörist elebaşı Gülen'nin fotoğrafını yayınlayarak, "Vatan size hasret" manşetini attı. Aynı sayıda dikkat çeken bir diğer detay ise "16 Temmuz günlükleriyle bir direnişin şanlı hikayesi..." yazısı oldu.

YAYINLANAN VİDEODAKİ GAZETECİLER

Gerçek Hayat dergisinin hesabından “Bu çağrıya kulak verin" denilerek çektikleri video ile Arap dünyasına seslenen gazeteciler şu şekilde;

Öznur Sirene, Turan Kışlakçı, Özlem Doğan, Kemal Özer, Hikmet Genç, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, İsmail Halis, Hacı Yakışıklı, Tacettin Kutay, Yusuf Alabarda, Yasin Aktay, Baki Yaya, Ahmet Yusuf ve Ürdünlü gazeteci Nidal Siyam.

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