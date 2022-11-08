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Emre Belözoğlu'nu basın toplantısında kızdıran olay. Gazetecilerle tartıştı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında bir gazeteciyle tartışma yaşadı

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 23:27
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Emre Belözoğlu, Hatayspor maçından sonra gazetecilerle tartıştı

Emre Belözoğlu'nu basın toplantısında kızdıran olay. Gazetecilerle tartıştı
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor'la oynadıkları maçtan sonra sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana en kötü ilk yarıyı oynadıklarını belirtti.

İkinci yarı doğru hamleler yaptıklarını aktaran Belözoğlu, bundan daha iyisini yapabilecek güçlerinin olduğunun altını çizerek "Berabere bittiği için mutlu olduğumu söyleyemem." dedi.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Belözoğlu ile telefonundan ses geldiği öne sürülen bir basın mensubu arasında toplantı sonrası kısa süreli tartışma yaşandı.

Basın toplantısı sırasında cep telefonu sesine sinirlenen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, cep telefonu ile çekim yapan basın mensubu ile tartışma yaşadı.

Emre Belözoğlu: Telefon hala çalıyor. Ben anlamadım yani. 

Muhabir: Ne oldu hocam. 

Emre Belözoğlu: Dıt dıt diye telefon çalıyor. 

Muhabir: Tuş sesi hocam. O kadar abartmaya gerek yok.

Emre Belözoğlu: Telefon gibi ses geliyor abi.

Muhabir: Abartmanıza gerek yok bu kadar. 

Emre Belözoğlu: Ya, bir şey abarttığımız yok kardeşim. Beni niye çekiyorsun. 

Muhabir: Siz görevinizi yapıyorsunuz ben de görevimizi yapıyoruz. 

Emre Belözoğlu: Telefonunu kapatacaksın görevini yapıyorsan.

Muhabir: Bağırmayacaksınız. 

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AHMET
8.11.2022 11:12
fatih terim özentisi  
 
Kenan Memiş
8.11.2022 09:20
Bu fetö çocuğunu niye hala ekranlarda görürüz, anlayamıyorum. Üstelik kişiliksiz ve küstah. Hapiste olması gereken bu kişi ekranlarda fink atıyor.  
 
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