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Borcunu ödemeyene şok karar! LPG dağıtıcıları için süre başladı

LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin gelir payı borcunu zamanında ödememesi durumunda, gelir payı borcunun ödendiğini gösteren belgeyi borcun son ödeme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma sunmaması halinde lisansı kurul kararıyla sona erdirilir.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:51
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LPG dağıtıcıları için süre başladı: Borcunu ödemeyene şok karar: İptal edilecek...

Borcunu ödemeyene şok karar! LPG dağıtıcıları için süre başladı
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EPDK'nin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin gelir payı borcunu zamanında ödememesi durumunda, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi borcun son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde EPDK'ye sunmaması halinde LPG dağıtıcı lisansı kurul kararıyla sona erdirilecek.

LPG dağıtıcıları için süre başladı: Borcunu ödemeyene şok karar: İptal edilecek...

30 GÜN İÇERSİNDE SUNULMASI GEREKİYOR
Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olan LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 30 gün içerisinde EPDK'ye sunması gerekiyor. Aksi durumda söz konusu LPG dağıtıcılarının lisansları da kurul kararıyla sona erdirilecek.

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