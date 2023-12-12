Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'ya 'Ellerine sağlık' diyen kadın gazeteci kovuldu

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından "Ellerine kollarına ayaklarına sağlık" diye paylaşım yapan kadın gazeteci çalıştığı iş yerinden kovulduğunu duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'ya 'Ellerine sağlık' diyen kadın gazeteci kovuldu

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahanın ortasına koşarak, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Yere düşen Meler'i bir kaç kişi de tekmelemişti.

Gazeteci Burcu Eken, olayın ardından sosyal medya hesabından "Ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık" diye paylaşım yaptı.

yeni-proje-6.webpEken, paylaşımına gelen tepkiler üzere "Konunun futbolla alakası yoktu. Otomatik planlanmış twitti. Bu olaya denk geldi. Canınız sağ olsun" diye bir mesaj daha yolladı.

Eken ardından da "Atmış olduğum twitin yanlış anlaşılmasından dolayı Fairplay Events ile olan iş akdim sona erdirildi. Bilgilerinize arz ederim" paylaşımını yaptı.

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