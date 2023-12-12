Halil Umut Meler'in babası konuştu: O yumruk atıldığında neler hissettiğini anlattı

Faruk Koca'nın yumrukladığı Halil Umut Meler'in babası Bülent Meler, o anlarda neler hissettiğini anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Halil Umut Meler'in babası konuştu: O yumruk atıldığında neler hissettiğini anlattı

Ankaragücü-Rize maçını yöneten Halil Umut Meler, bitiş düdüğünü çaldıktan sonra saldırıya uğramıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk darbesiyle yere yıkılan Halil Umut Meler'e yerde de tekme atılmıştı.

Bu olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Halil Umut Meler'in babası Bülent Meler o anları Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'a anlattı.

'Babamın sözünü dinledim ve tercihimi hakemlikten yana kullandım" diyerek mesleğine başlamasında büyük etkisi olan baba Bülent Meler konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Maçı televizyondan canlı olarak seyrettim. Televizyondan oğluma yumruk atıldığını görünce yüreğim sızladı. Bir baba ne hissederse ben de onu hissettim. İçim cız etti. Oğluma atılan yumruğun acısını yüreğimde hissettim. Olaydan sonra oğlumla da görüştüm. Durumu iyi. Hastane doktoru İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile birlikte açıklama yaptı. Açıklamayı ben de takip ettim. Oğlum çarşamba günü hastaneden çıkacak. Hastaneden çıkıp İzmir-Selçuk'a gelecek. O zaman yüz yüze detaylı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Hakem Umut Meler, 8 sene önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine verdiği röportajda, "Futbola ilginiz nasıl başladı?' sorusunu, "Babam kulüp yöneticisiydi. Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Futbola aşıktı. Uzun yıllar da futbol oynamışlığı vardı. Aynı zamanda hakemliği de takip ediyordu. Çocukluğumdan beri, "Hakem ol. Daha iyi yaparsın" diyerek bana hakemliği aşıladı. Üniversiteyi kazandıktan sonra bana bıraktı. "İster hakem ol, ister futbola devam et" dedi. Ben de babamın sözünü dinledim ve tercihimi hakemlikten yana kullandım. 10 yıldan beri de hakemlik yapıyorum" diye yanıtlamıştı.

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