Süper Lig ne zaman başlayacak? Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bak ardından açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig ne zaman başlayacak? Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bak, şunları söyledi:

"Kıymetli hakemimiz Halil Umut Meler'i ziyaret ettik. Bu yaşadığımız olay hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Olayla ilgili İçişleri ve Adalet bakanlarımızla görüştük. Olay, mahkemeye intikal etti. Adli olarak devam ediyor. Yeniden birlik ve beraberlik için, spordaki hakem baskısını da azaltacak şekilde herkese görev düşüyor. Spordaki tüm ögelerin kendine düşen sorumlu olması gerekiyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Buna ihtiyacımız var.

Halil Umut Meler kardeşimizle konuştuk. Ben de eski hakemim. Onu çok iyi anlıyorum. Tüm camiayı üzdü bu olay. Bunları spor camialarında görmek istemiyoruz. Futbolun değerli üyelerine büyük görev düşüyor. Seyircimize de görev düşüyor. Bu olayı milat olarak görelim. Seyircisinden, teknik direktörüne, sporcusuna, bizlere görev düşüyor. Hepimiz çaba harcamalıyız. Türk sporunun değerini artırmak için çabalamalıyız. EURO 2032'yi organize edeceğiz. Bu olayın altından birlikte kalkacağız."

Bak, sorulara da şu yanıtları verdi:

- Halil Umut Meler hakemliğe devam edecek mi?

"Onu kendisine sorarız."

- Liglere çok uzun ara verilecek mi?

"Zannetmiyorum."

- Faruk Koca, tekrar spor müsabakalarına girebilecek mi?

"6222'deki düzenlemeler, koşullar, UEFA ve TFF kriterleriyle bir karar verilir. Değerlendirilir."

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