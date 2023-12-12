Halil Umut Meler'e tekme atan kişi bakın kim çıktı? Meğer VIP'miş

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından sonra saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e yerdeyken tekme atan kişinin kimliği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Halil Umut Meler'e tekme atan kişi bakın kim çıktı? Meğer VIP'miş

Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Meler bu yumrukla yere düşmüş, yerde de tekmelenmişti.

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Faruk Koca'nın yanı sıra tekme atan 2 kişi de tutuklandı.

Tekme atanlardan birinin kimliği ortaya çıktı.

Gazeteci Serkan Aşkın, Halil Umut Meler'e yerdeyken tekme atan şahıslardan birinin Kenan Çelikkaya olduğunu açıkladı.

Aşkın sosyal medya hesabından Kenan Çelikkaya'nın Faruk Koca'ya hediye verdiği fotoğrafı da yayınladı. Çelikkaya'nın Faruk Koca'nın da köyü olan Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Derekışla köyünden olduğunu yazdı.

CNN Türk'te Nihat Uludağ da Halil Umut Meler'i yerdeyken tekmeleyen saldırganların VIP tribününden girdiklerini açıkladı. Uludağ açıklamasında, "Bu iki saldırganın stadyuma VIP'den taraftar olarak girdiği tespit edildi. Tabii VIP'den girdiyse kulüple yakın bağları vardır" dedi.

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