Emre Belözoğlu’ndan Seçil Erzan itirafı

Kaynak: AA
Emre Belözoğlu’ndan Seçil Erzan itirafı
Fatih Terim fonu dolandırıcılığının mağdurlarından Emre Belözoğlu’ndan Seçil Erzan itirafı geldi. Belözoğlu, “Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi” dedi.

Kamuoyunda ‘Fatih Terim fonu’ olarak bilenen dolandırıcılıkta en çok para kaptıran isimler Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Belözoğlu gibi eski futbolcular olmuştu.

Dolandırıcılığın baş aktörü Seçil Erzan’ın yargılandığı dava devam ederken Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belözoğlu, “Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık" şeklinde konuştu.

Belözoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Biz bir bankacılık işlemi yapacağımızı düşünerek, kuzenim vasıtasıyla bir yatırıma giriştik. Daha sonra işin ikinci, üçüncü gününde renginin değişmesine şahit olduk. Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik. Daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullandık. Şu an bu sürecin takipçisiyiz. Ne yazık ki popülist bir şekilde, insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılarından beslenen bir güruh var. Onlara söyleyebileceklerim, Allah onlara vicdan versin. Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok."

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