Bir Seçil Erzan vakası daha. Emekli banka müdürü gözaltında

Kaynak: DHA
Bir Seçil Erzan vakası daha. Emekli banka müdürü gözaltında
İstanbul’da kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü dahil 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Mağdurların şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. Mağdurlar, emekli banka müdürü Müjgan D.'nin kendilerine borsada bir fon oluşturduğu ve aylık yüzde 20 kar vaadiyle para topladığını bir süre paralarını aldıklarını ancak daha sonra alamadıkları ortaya çıktı.

Dosyada 7 ayrı kişinin 11 milyon lira dolandırıldığı yer alıyor.

EMEKLİ BANKA MÜDÜRÜ KADIN AİLESİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve Muğla'da operasyonlar yapıldı. Emekli banka müdürü Müjgan D., kızı Serpil D., oğlu Emre D. ve eşi Cevdet D.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emekli banka müdürü Müjgan D.'nin 2020 yılından itibaren yüksek kar vaadiyle para topladığı, ilk başlarda vaatlerini yerine getirerek para topladığı kişilere yüksek karlar ödediği ancak daha sonra borsada yaşanan düşüşle birlikte ödeme yapamaz hale geldiği öğrenildi.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ait toplam 32 milyon lira değerinde, 3 gayrimenkul, 6 otomobil, motosiklet, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu.

SEÇİL ERZAN VAKASI

Eski banka müdürü Seçil Erzan ünlü futbolcu ve iş insanlarından yüksek faiz vaadiyle para toplamış ancak geri ödememişti.

Erzan'ın paraları "Fatih Terim Fonu" altında topladığı ortaya çıkmıştı. Ancak bu davada dolandırılan milyonlarca lira kayıp.

Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise 13 milyon 900 bin dolarının kaybolduğu da iddia edildi.

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