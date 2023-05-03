Emre Kınay bakın hangi diziyle ekranlara dönüyor

Usta oyuncu Emre Kınay son olarak 'Tozluyaka' dizisinde seyirciyle buluşmuştu. Kınay’ın ‘Dönence’ dizisiyle ekranlara döneceği öğrenildi.

Emre Kınay bakın hangi diziyle ekranlara dönüyor

Emre Kınay rol aldığı projelere etkili oyunculuğuyla büyük değer katan aktörlerin başında yer alıyor. Aynı zamanda kurduğu Duru Tiyatro’yu yaşatmaya çalışan ünlü oyuncu son olarak “Tozluyaka” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Sektörün en çok teklifi alan oyuncularından biri olan Emre Kınay’ın şu günlerde Kanal D İç Yapımlar’ın “Dönence” dizisinde imza aşamasında olduğu öğrenildi.

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Kerem Çakıroğlu’nun yönetmen koltuğunda oturacağı “Dönence” dizisinin ilk açıklanan oyuncusu Caner Topçu olmuştu. İsrail formatı ‘Exceptional’ adlı diziden uyarlanan projede Kınay “Harun” rolüne hayat verecek. Ata isimli otizmli bir oğlu olan Harun diğer otizmli çocuklar için rehabilitasyon ve eğlence amaçlı
sörf ve yelken kulübü işletmektedir ve Özgür (Caner Topçu) de burada çalışmaktadır.


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