Emre Kocadağ'dan Talisca ve Ramos açıklaması. Taraftara üzücü haberi verdi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ transfer görüşmeleri içerisinde bulunduğu oyuncuların son durumlarını anlattı.

Emre Kocadağ, transfer konusunda görüştükleri yıldızların durumlarını yakından takip ederken Beşiktaş'a yıldız oyuncu kazandırmak konusunda elinden geleni yaptıklarını söyledi.

İşte Kocadağ'ın açıklamaları;

-Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan’a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon Euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir. ‘Adriano’yu getirdin, Ramos niye olmuyor’ diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça’da 5’e oynuyordu. Piyasası 3’e indi, aldım. Ramos’un piyasası aynı değil.

-Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi.

-Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz.