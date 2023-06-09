Emre Ulaş'tan 40 yıl unutulmayacak karikatür

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan çarpıcı bir karikatür geldi. Ulaş CHP sayesinde Meclis'e giren Saadet Partisi, Gelecek Parti ve DEVA Partisi'nin CHP'ye attığı ilk çelmeyi resmetti.

Geride bıraktığımız 2023 seçimlerinde DEVA, SP, Gelecek ve DP’li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis’e 167 milletvekili getirebildi. Böylece geçen seçimlere göre milletvekili sayısını 22 arttırdı. Ancak, ittifak ortağı partilerin milletvekillerinin yeni yasama döneminde ayrılıp kendi partilerine geçişleriyle CHP’nin milletvekili sayısının geçen dönem 146 olan sayının altında kaldı.

Öte yandan Gelecek, CHP listelerinden seçimlere giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi Meclis başkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Gelecek ve Deva Partili milletvekilleri CHP'den ayrıldı. Bu kararla Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na ilk çelmeyi takmış oldu.

Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi. Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

NUMAN KURTULMUŞ MECLİS BAŞKANI

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

Üçüncü turda yapılan seçimde AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı seçildi.