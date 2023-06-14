Emre Ulaş şikayet edenlerin yeniden Erdoğan'a oy vermesinin nedenini çizdi

Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir karitakür daha çizdi.

Emre Ulaş şikayet edenlerin yeniden Erdoğan'a oy vermesinin nedenini çizdi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oy oranıyla seçimi kaybetti.

Seçimin tamamlanmasının ardından yeni kabine açıklandı. Şimdi de gözler yerel seçimlere çevrildi. Yerel seçimlerin 31 Mart 2024’te yapılması bekleniyor.

EMRE ULAŞ'TAN BOMBA KARİKATÜR

Yerel seçimlerde büyük şehirleri hangi partilerin alacağı merak konusu olurken AKP İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin gibi büyükşehirleri almanın planlarını yapmaya başladı.

Mizahın ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş’tan yine dikkat çeken bir karikatür geldi.

Karikatürde Erdoğan’la ile bir vatandaş arasında geçen diyalog yer alıyor.

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Diyalogda vatandaşın, “Yine kandırdın beni, sana oy verdim! Ama seçimden beri çok fakirleştim. Bittim ben!” dediği görülüyor.

Erdoğan’ın ise şu cevabı veriyor: Ama bir sor bakalım niye kandırdım.

Ben sevdiklerimi kandırdım. Gel bakim burayaa!

Vatandaş ise hihihi… Yerel seçimde de oyum sana Reis! Hı hı hı!....

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