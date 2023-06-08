Emre Ulaş'ın 3 yıl önceki karikatürü gerçek oldu

Emre Ulaş ekonominin geldiği noktayı 3 yıl önce bildi. Merkez Bankası’ndaki dolarları kimlerin yediğini böyle çizdi.

Emre Ulaş'ın 3 yıl önceki karikatürü gerçek oldu

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, Türkiye’de ekonominin geldiği noktayı 3 yıl önceden böyle çizdi.

Ağır bir ekonomik krizin pençesinde olan ekonomide, seçimlerden sonra dolar yüzde 7’lik bir artışla 23 liranın üstüne tırmanırken, enflasyon ise TÜİK verilerine göre Mayıs ayında yüzde 0,04 artarak yıllık bazda ise 39,59 oldu.

Ancak halkın enflasyonu ise resmi rakamların çok ötesinde seyretmeye devam ediyor.

ERDOĞAN ELLERİYLE DOLAR VE ENFLASYON CANAVARLARINI BESLİYOR

Usta karikatürist Emre Ulaş’ın üç yıl önce çizdiği karikatürde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın rezervlerini elleriyle “Enflasyon ve dolar” canavarlarına yedirdiği görülüyor.

enflasyonkarikaturgorsel.pngO sırada vatandaş ise ağzı açık şekilde Erdoğan’dan dolar bekliyor.

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek'i bekleyen büyük korku. Emre Ulaş 'Durmak yok fakirleşmeye devam' karikatürü ilgi odağı oldu
Ekonomiyi kim bu hale getirdi? Emre Ulaş yine taşı gediğine oturttu
Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha
Emre Ulaş seçimden sonra zamlara yağmuruna tutulan vatandaşın halini çizdi
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Mehmet Şimşek'ten ilk hamle. Bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek Ekonomi
Mehmet Şimşek'ten ilk hamle. Bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek
Mustafa Sarıgül, "birleşme kararı" sonrası eleştirilere böyle yanıt verdi: Koltuk için yön değiştirmedik Siyaset
Mustafa Sarıgül, "birleşme kararı" sonrası eleştirilere böyle yanıt verdi: Koltuk için yön değiştirmedik
Ataması yapılmayan öğretmen çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti Güncel
Ataması yapılmayan öğretmen çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti
O ülkede 1 ay boyunca et yemek yasaklandı Dünya
O ülkede 1 ay boyunca et yemek yasaklandı
Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Yerine gelecek isim belli oldu Spor
Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Yerine gelecek isim belli oldu
CHP'de kazan kaynıyor: "Yenilginin faturasını genel başkan ödemeli" Siyaset
CHP'de kazan kaynıyor: "Yenilginin faturasını genel başkan ödemeli"
Pendikspor ve Bodrumspor'un ilk 11'i belli oldu Spor
Pendikspor ve Bodrumspor'un ilk 11'i belli oldu