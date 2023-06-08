Emre Ulaş'ın 3 yıl önceki karikatürü gerçek oldu

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, Türkiye’de ekonominin geldiği noktayı 3 yıl önceden böyle çizdi.

Ağır bir ekonomik krizin pençesinde olan ekonomide, seçimlerden sonra dolar yüzde 7’lik bir artışla 23 liranın üstüne tırmanırken, enflasyon ise TÜİK verilerine göre Mayıs ayında yüzde 0,04 artarak yıllık bazda ise 39,59 oldu.

Ancak halkın enflasyonu ise resmi rakamların çok ötesinde seyretmeye devam ediyor.

ERDOĞAN ELLERİYLE DOLAR VE ENFLASYON CANAVARLARINI BESLİYOR

Usta karikatürist Emre Ulaş’ın üç yıl önce çizdiği karikatürde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın rezervlerini elleriyle “Enflasyon ve dolar” canavarlarına yedirdiği görülüyor.

O sırada vatandaş ise ağzı açık şekilde Erdoğan’dan dolar bekliyor.