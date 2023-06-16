Emre Ulaş Meclis'teki derya kuzularını çizdi

Siyasi mizahın usta ismi Emre Ulaş'tan yine bomba bir karikatür geldi.

Emre Ulaş, son dönemlerde gündeme gelen AKP'nin, CHP listelerinden TBMM'ye giren üç partiden vekil transfer etmek istediği iddialarını resmeden bir 'derya kuzuları' karikatür çizdi.

Ulaş'ın çizdiği karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde oltasıyla Meclis Gölü olarak tarif edilen göle balık avlamaya gittiği görülüyor.

Gölde ise vekil transferi tartışmalarında adı geçen üç partinin genel başkanları Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu resmedilmiş.

İşte o karikatür:

NE OLMUŞTU?

AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısını artırmak için DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerle dolaylı temas kurduğu ve bazı milletvekillerinin AKP’ye geçişi için çalıştığı iddiası parti kaynakları tarafından doğrulandı. AKP'nin bu girişiminin sonuçsuz kaldığını belirten kaynaklar, "Gelecek Partisi, DEVA ve Saadet arasında devam eden grup kurma çalışmalarını sekteye uğratmak, aramızda çatlak yaratmak istiyorlar. Çünkü üç partinin kuracağı bir grup onları ürkütüyor" dedi.