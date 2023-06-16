Emre Ulaş Meclis'teki derya kuzularını çizdi

Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş’tan çok konuşulacak bir karikatür daha geldi. Ulaş, Meclis’teki 'derya kuzularını' çizdi.

Emre Ulaş Meclis'teki derya kuzularını çizdi

Siyasi mizahın usta ismi Emre Ulaş'tan yine bomba bir karikatür geldi.

Emre Ulaş, son dönemlerde gündeme gelen AKP'nin, CHP listelerinden TBMM'ye giren üç partiden vekil transfer etmek istediği iddialarını resmeden bir 'derya kuzuları' karikatür çizdi.

Ulaş'ın çizdiği karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde oltasıyla Meclis Gölü olarak tarif edilen göle balık avlamaya gittiği görülüyor.

Gölde ise vekil transferi tartışmalarında adı geçen üç partinin genel başkanları Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu resmedilmiş.

İşte o karikatür:

emreulaskarikatur.jpegNE OLMUŞTU?

AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısını artırmak için DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerle dolaylı temas kurduğu ve bazı milletvekillerinin AKP’ye geçişi için çalıştığı iddiası parti kaynakları tarafından doğrulandı. AKP'nin bu girişiminin sonuçsuz kaldığını belirten kaynaklar, "Gelecek Partisi, DEVA ve Saadet arasında devam eden grup kurma çalışmalarını sekteye uğratmak, aramızda çatlak yaratmak istiyorlar. Çünkü üç partinin kuracağı bir grup onları ürkütüyor" dedi.

İlgili Haberler
Emre Ulaş’tan hafızalara kazınacak karikatür
Emre Ulaş şikayet edenlerin yeniden Erdoğan'a oy vermesinin nedenini çizdi
İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ve Selçuk Tepeli'yi çizdi. Hicvin ustası Emre Ulaş'tan düşenin dostu olmaz karikatürü
Emre Ulaş CHP'deki son tangoyu açıkladı
Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Türkiye'nin dörtte üç çölleşme tehlikesi altında Güncel
Türkiye'nin dörtte üç çölleşme tehlikesi altında
Antalya'da güvenli turizm için denetimler artırıldı Güncel
Antalya'da güvenli turizm için denetimler artırıldı
Gürcistan’da şiddetli yağış: Evleri ve bahçeleri sular bastı Dünya
Gürcistan’da şiddetli yağış: Evleri ve bahçeleri sular bastı
Reuters Hafize Gaye Erkan'ın seçimden sonraki ilk toplantıda alacağı faiz kararını açıkladı Ekonomi
Reuters Hafize Gaye Erkan'ın seçimden sonraki ilk toplantıda alacağı faiz kararını açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Marco Branco oldu Spor
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Marco Branco oldu
Selçuk Şahin Emre Belözoğlu'ndan ayrıldı Spor
Selçuk Şahin Emre Belözoğlu'ndan ayrıldı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu Yaşam
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu