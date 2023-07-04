Anlayana saz anlamayana davul zurna az karikatürü

Editör: Osmancan Erok

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ikinci tur sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor. Bu çağrıyı başlatan isim olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün veya bu hafta içinde bir 'manifesto' açıklayacağı iddia ediliyor. İmamoğlu'nun kurmaylarını da kamuoyuna tanıtacağı belirtiliyor.

GRUP TOPLANTISINDA BAZI SANDALYELER BOŞ KALDI

CHP içindeki trafik sürerken; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısına çok sayıda milletvekilinin katılmadığı görüldü.

Önceki grup toplantılarına sıklıkla katılan ama bu toplantıya katılmayan milletvekilleri arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimler yer aldı.

Katılmayan isimlerden Bülent Tezcan, geçen hafta BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamayla “Değişim” diyenler arasına katılmıştı.

Gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, son karikatüründe seçimi kaybeden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısına değindi.

Ulaş, “Kılıçdaroğlu’ndan değişim kreasyonu” başlıklı karikatüründe, bugün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kürsüye yürürken 6’sı önde 6’sı arkada 12 oklu gladyatör zırhı giymiş şekilde çizdi.