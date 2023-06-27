Emre Ulaş’tan kızım sana söylüyorum gelinim sen anla karikatürü

Basın kanununda yapılan değişiklik ile "dezenformasyon yasası" olarak akıllara kazınan kanun, henüz teklif aşamasındayken dahi tartışma yarattı.

Yasanın uygulanmasında ucu açık bırakılan hükümler, basın özgürlüğüne darbe vuracağı ve keyfi denilebilecek müdahalelerin önünü açacağı eleştirilerine neden olmuştu.

Gülmecenin dahi ismi Emre Ulaş, yasanın bugün iktidara getirdiği rahatlamayı çizdi.

İşte o karikatür:

DEZENFORMASYON NEDİR?

Dezenformasyon yanlış ya da doğru olmayan bir haberin bilerek yayılması anlamına gelmektedir. Türkçeye Fransızcadan geçen bu kelime bilerek yanlış haber yayarak insanlar arasında gerilim yaratma şekli ve tahrikçilik anlamı ile bilinmektedir.

Dezenformasyon, sahte belge, fotomontaj, montaj yöntemleri ile yanlış bilgilerin yayılmasına verilen isimdir.

Dezenformasyonda bilginin yanlış olduğu bilinmektedir. Ancak buna rağmen yanlış bilgi kasıtlı bir şekilde yayılmaktadır. Burada amaç kişi ve kurumların küçük düşürülmesi ya da halkın kaosa sürüklenmesidir.

Özellikle sosyal alanlarda kişilerin ya da toplumun yönlendirilmesi için yanlış bilgilerin yayılması yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır.

DEZENFORMASYON YASASI NEDİR?

Kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” olarak bilinen 7418 sayılı ‘Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’, 18 Ekim 2022 tarih ve 31987 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlk çalışmanın başladığı andan itibaren pek çok tartışmayı ve lehte- aleyhte yorumları da Türkiye gündemine taşıyan kanun, dezenformasyonla mücadele amacı çerçevesinde özellikle 5187 sayılı ‘’Basın Kanunu’’, 5237 sayılı ‘’Türk Ceza kanunu’’ ve, 5651 sayılı, ‘’İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’’ da yapılan ilave düzenlemeleri içermektedir.

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.