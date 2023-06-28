Emre Ulaş enflasyona kurban gidenlerle rahat rahat tatile gidenleri çizdi

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş Kurban Bayramı’nda enflasyon altında ezilen kurbanları ve tatile gidenleri çizdi. Emre Ulaş'ın bu karikatüründeki derin anlamı bakalım çözebilecek misiniz.

Emre Ulaş enflasyona kurban gidenlerle rahat rahat tatile gidenleri çizdi

Derinleşen ekonomik krizde zamlar art arda geldi. Türkiye Kurban Bayramı’na zamla birlikte girdi. Ayrıca 1 ABD Doları 26 TL’yi geçti. Euro ise 29’a dayandı.

Özellikle son yıllarda etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları, bütün ürünlerde olduğu gibi kurbanlık fiyatlarını da etkiledi.

Kurban Bayramı’nda ne kurbanlık ne de tatlı alabilen ne de tatile giden vatandaşlar sokak röportajlarında da isyan etti. Düşük ve Orta gelirli vatandaşlar adeta enflasyona karşı ezildikçe ezildi.

Öte yandan tatil beldeleri doldu taştı. Kurban bayramı tatili nedeniyle 4 günde Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 100 bini geçti. Sadece Bodrum değil birçok tatil beldesinde yoğunluk yaşanıyor.

Mizahın ustası Emre Ulaş Kurban Bayramı’nda enflasyon altında ezilen kurbanları ve tatile gidenleri çizdi.

Ulaş’ın derin anlamlar taşıyan bu karikatürü gündem oldu.

Karikatür'de "İki bayram" ifadesi yer alıyor. Bir kısımda enflasyon canavarının yediği vatandaşlar yer alırken diğer tarafta tatile giden vatandaşlar var.

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