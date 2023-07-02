Emre Ulaş Türkiye'de geçimin ne kadar zor olduğunu çizdi. Kesimden kaçan kurban kasaba böyle yalvardı

Güncellenen zamlar, fahiş fiyatlar, pahalılık derken etkisini iyice hissettiğimiz yüksek enflasyonun hayatlarımızdaki olumsuz etkisi inkar edilemeyecek kadar gözler önünde.

Birçok vatandaş, marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıp kuruş hesabı yaparken enflasyonun altında ezilmekte ve geçim sıkıntısı yaşamakta.

Türkiye’de borçlarından ya da ailesinin geçimini karşılayamadığından dolayı; kısacası gelecek kaygısıyla bunalıma girerek intihar eden vatandaşların haberlerini de ne yazık ki medyada sıklıkla okuduk.

Gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, bu kez ağlanacak halimize güldüren bir karikatüre imza attı.

Kurbanlık koç, kasaba “Usta bayramda elinden kaçtığım için çok pişmanım… Bu memlekette hayat şartları çok zormuş. Her gün ölüp ölüp dirileceğime bir kere kurban olurum daha iyi! Hadi yarım kalan işimi bitir!” dedi.

Ulaş’ın çok ses getirecek bu karikatüründe kurbanlıkların bile ekonomik duruma isyan etmesi, fahiş fiyatların ne boyutta olduğunu anlatır nitelikte.