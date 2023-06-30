Ülkeyi kurtaracak kurbanlık karikatürü. Emre Ulaş'ın bu karikatürü yıllar sonra bile konuşulacak

Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesiyle zamlar art arda gelmeye devam etmekte. Lüks ihtiyaçlar bir kenara, vatandaş temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekiyor.

Basit gıda ürünleri bile cepleri yakarken, kurbanlık fiyatlarının da aynı şekilde artması birçok kişi tarafından öngörülüyordu.

Çizimlerinde çeşit çeşit hayvanlarla insanları konuşturan Emre Ulaş, bu kez kendisini, kurbanlık bir koyunla, “çizerlerin sürü psikolojisi” başlığı altında resmetti.

Son çizimlerinde diğer meslektaşları gibi pahalılığı ve fahiş kurbanlık fiyatlarını ele alan Emre Ulaş, son olarak kendisini de kastettiği karikatüründe kurbanlık koyuna şu sözleri söyletti:

Hocam illa kurban karikatürü çizeceğim diye kıvranma! Bizim derdimizin çözülmesi için önce sizinkilerin hallolması lazım. İçerdeki akademisyenleri, gazetecileri, eğitim sistemini, adaletsizliği, duyarsızlığı falan çiz sen…

Emre Ulaş bu karikatürüyle, haksız yere içeri atılan akademisyen ve gazetecilere dikkat çekmek gerektiğini ifade etti.

Ulaş, ekonominin düzelmesi için önce ülkede akademisyen ve gazetecilerin haksız yere yargılanmaması; bilakis fikirlerine önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek adeta ‘önce adalet’ çağrısı yaptı.