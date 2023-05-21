Emre Ulaş'tan üç müthiş karikatür. Seçimin sonucunu şimdiden açıkladı

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş çizdiği üç müthiş karikatür ile güne damgasını vurdu.

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Emre Ulaş'tan üç müthiş karikatür. Seçimin sonucunu şimdiden açıkladı 1
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Emre Ulaş'tan üç müthiş karikatür. Seçimin sonucunu şimdiden açıkladı 2
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Emre Ulaş'tan üç müthiş karikatür. Seçimin sonucunu şimdiden açıkladı 3
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Emre Ulaş'tan üç müthiş karikatür. Seçimin sonucunu şimdiden açıkladı 4
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