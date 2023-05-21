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Emre Ulaş'tan üç müthiş karikatür. Seçimin sonucunu şimdiden açıkladı
Emre Ulaş'tan üç müthiş karikatür. Seçimin sonucunu şimdiden açıkladı
Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş çizdiği üç müthiş karikatür ile güne damgasını vurdu.
21 Mayıs 2023 / 22:22
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